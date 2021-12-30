Мухамадуллин заявил, что россияне соблюдали антиковидные ограничения на МЧМ-2022

Сборная России соблюдала все антикоронавирусные ограничения на молодежном чемпионате мира, заявил защитник команды Шакир Мухамадуллин.

«Информация про другие команды не важна, мы готовились к этой игре (со словаками, которая должна была пройти 30 декабря). За нашу команду скажу, что мы соблюдали все требования, ходили в масках», — цитирует игрока ТАСС.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал форвард сборной России Матвей Мичков.