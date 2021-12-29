Таблица лучших снайперов МЧМ: Мичков с 3 шайбами на втором месте, Бедард за один матч вышел в лидеры
Сборная Канады разгромила Австрию (11:2) в матче молодежного чемпионата мира. 16-летний нападающий Коннор Бедард оформил покер. Он вышел в лидеры снайперской гонки турнира.
Россиянин Матвей Мичков с тремя заброшенными шайбами идет на второй строчке. Также по 3 гола у финна Самуэля Хелениуса и канадцев Оуэна Пауэра и Мэйсона Мактавиша.
Список лучших снайперов МЧМ:
1. Коннор Бедард (Канада) — 4 гола.
2. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 3 гола.
Мэйсон Мактавиш (Канада) — 3 гола.
Матвей Мичков (Россия) — 3 гола.
Оуэн Пауэр (Канада) — 3 гола.
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