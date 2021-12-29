Таблица лучших снайперов МЧМ: Мичков с 3 шайбами на втором месте, Бедард за один матч вышел в лидеры

Сборная Канады разгромила Австрию (11:2) в матче молодежного чемпионата мира. 16-летний нападающий Коннор Бедард оформил покер. Он вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

Россиянин Матвей Мичков с тремя заброшенными шайбами идет на второй строчке. Также по 3 гола у финна Самуэля Хелениуса и канадцев Оуэна Пауэра и Мэйсона Мактавиша.

Список лучших снайперов МЧМ:

1. Коннор Бедард (Канада) — 4 гола.

2. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 3 гола.

Мэйсон Мактавиш (Канада) — 3 гола.

Матвей Мичков (Россия) — 3 гола.

Оуэн Пауэр (Канада) — 3 гола.