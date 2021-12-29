МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Таблица лучших снайперов МЧМ: Мичков с 3 шайбами на втором месте, Бедард за один матч вышел в лидеры

06:38
Теги:

Сборная Канады разгромила Австрию (11:2) в матче молодежного чемпионата мира. 16-летний нападающий Коннор Бедард оформил покер. Он вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

Россиянин Матвей Мичков с тремя заброшенными шайбами идет на второй строчке. Также по 3 гола у финна Самуэля Хелениуса и канадцев Оуэна Пауэра и Мэйсона Мактавиша.

Список лучших снайперов МЧМ:

1. Коннор Бедард (Канада) — 4 гола.

2. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 3 гола.

Мэйсон Мактавиш (Канада) — 3 гола.

Матвей Мичков (Россия) — 3 гола.

Оуэн Пауэр (Канада) — 3 гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Побег Рангника, отказ Дзюбы от сборной, закон о Fan ID. Провалы и скандалы 2021 года РПЛ
Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО повесткой России
1
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде