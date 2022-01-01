Стало известно, как молодежная сборная России вернется домой из Канады после скандального снятия с самолета

У молодежной сборной России возникли проблемы с вылетом из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира, прерванный по ходу турнира.

Информацию о снятии сборных России и Чехии с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок (порядок нарушили некоторые члены сборных) сообщила журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также летела по маршруту Калгари — Франкфурт.

По информации «СЭ», теперь планируется, что россияне вылетят в Торонто, оттуда — во Франкфурт, а прибудут в Москву вечером 2 января. Билеты уже куплены, а расходы легли на ИИХФ и организаторов МЧМ.

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