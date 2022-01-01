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Стало известно, как молодежная сборная России вернется домой из Канады после скандального снятия с самолета

16:55
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У молодежной сборной России возникли проблемы с вылетом из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира, прерванный по ходу турнира.

Информацию о снятии сборных России и Чехии с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок (порядок нарушили некоторые члены сборных) сообщила журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также летела по маршруту Калгари — Франкфурт.

По информации «СЭ», теперь планируется, что россияне вылетят в Торонто, оттуда — во Франкфурт, а прибудут в Москву вечером 2 января. Билеты уже куплены, а расходы легли на ИИХФ и организаторов МЧМ.

Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен