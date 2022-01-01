Знарка не было в делегации молодежной сборной России, которую сняли с самолета в Калгари

По данным «СЭ», ассистент главного тренера молодежной сборной России Олег Знарок отсутствовал в делегации команды, которая должна была лететь из Калгари в Франкфурт.

Он ранее отправился в Нью-Йорк, где живут его дочь Алиса и зять Артемий Панарин. Завтра «Рейнджерс», за которых выступает хоккеист, встретятся в домашнем матче с «Тампой».

Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты