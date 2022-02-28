Совет ИИХФ лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. ИИХФ не уточнила решение по поводу права на проведение Россией взрослого чемпионата мира-2023, который был запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.