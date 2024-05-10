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Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже»

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» поделился мнением о квалификационном турнире по спортивной борьбе.

10 мая россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию в женской борьбе на Игры в Париже.

«В женской борьбе у россиянок пять олимпийских лицензий из шести возможных. Одна спортсменка еще имеет возможность получить лицензию. Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже. Особенно в греко-римской борьбе. Все было по силам. Но есть масса вопросов. Начиная от ограничений, который навязывает олимпийский комитет. Непонятно, откуда исходят протоколы, по которым не допускают того или иного спортсмена. Но буквально пара недель и будет ясно, что нам делать дальше», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Мировой квалификационный олимпийский турнир проходит в Стамбуле, это последний шанс для борцов получить лицензии на Игры.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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