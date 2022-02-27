Экс-тренер сборной России по хоккею Плющев отреагировал на предложение Уэйна Гретцки

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном ЧМ-2022.

«Нам сейчас всем выкручивают руки. Я думаю, что это будет полным бредом, если нам запретят участвовать. Но чему быть, того не миновать. Ребята заигрались в политику на всех уровнях. Это было видно давно. Спорт всегда был как бы вне политики. Они сами об этом говорили.



Что они могут придумать, это их проблемы. Думаю, от их решения мы не умрем. Хоккей у нас будет жить. Гретцки был великим игроком, но неудавшимся менеджером и тренером. Видно, захотел себя попробовать на политической арене. Пускай пробует», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки выступил с предложением отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.

Молодежный чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, однако турнир был приостановлен 29 декабря из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.