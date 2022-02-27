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Сегодня, 12:27

Экс-тренер сборной России по хоккею Плющев отреагировал на предложение Уэйна Гретцки

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном ЧМ-2022.

«Нам сейчас всем выкручивают руки. Я думаю, что это будет полным бредом, если нам запретят участвовать. Но чему быть, того не миновать. Ребята заигрались в политику на всех уровнях. Это было видно давно. Спорт всегда был как бы вне политики. Они сами об этом говорили.

Что они могут придумать, это их проблемы. Думаю, от их решения мы не умрем. Хоккей у нас будет жить. Гретцки был великим игроком, но неудавшимся менеджером и тренером. Видно, захотел себя попробовать на политической арене. Пускай пробует», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки выступил с предложением отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.

Молодежный чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, однако турнир был приостановлен 29 декабря из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.

Уэйн Гретцки. Гретцки предложил отстранить сборную России от молодежного чемпионата мира

Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Владимир Плющев
Уэйн Гретцки
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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Гретцки предложил отстранить сборную России от молодежного чемпионата мира
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