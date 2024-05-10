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Сегодня, 22:52

ИИХФ не указала сборную Россию в списке самых титулованных команд в истории чемпионатов мира

Руслан Минаев
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Хоккеисты сборной России празднуют победу на ЧМ-2014.
Фото Global Look Press

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не указала сборную России в списке команд с наибольшим количеством золотых медалей на чемпионатах мира.

Во время трансляции матча между сборными Швеции и США на экране был показал слайд с самыми титулованными национальными командами в истории. В нем оказалась Канада (28 золотых медалей), Чехия (12) и Швеция (11).

Сборная России (с учетом СССР) выиграла 27 золотых медалей на чемпионатах мира.

Турнир проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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