ИИХФ не указала сборную Россию в списке самых титулованных команд в истории чемпионатов мира

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не указала сборную России в списке команд с наибольшим количеством золотых медалей на чемпионатах мира.

Во время трансляции матча между сборными Швеции и США на экране был показал слайд с самыми титулованными национальными командами в истории. В нем оказалась Канада (28 золотых медалей), Чехия (12) и Швеция (11).

Сборная России (с учетом СССР) выиграла 27 золотых медалей на чемпионатах мира.

Турнир проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).