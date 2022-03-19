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Сегодня, 22:40

Стала известна дата проведения молодежного чемпионата мира по хоккею

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) огласила дату проведения перенесенного молодежного чемпионата мира.

Турнир пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 9 по 20 августа.

«Турнир, расписание которого будет установлено совместно со всеми заинтересованными сторонами, начнется с самого начала, результаты с декабря 2021 года не будут учитываться в турнирной таблице. К участию допускаются представители той же возрастной группы», — говорится в заявлении.

Турнир в 2021 году стартовал 26 декабря, но из-за вспышки коронавируса в сборных США, Канады и России и присуждения им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.

В понедельник совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Источник: https://www.iihf.com/en/news/32509/further_iihf_event_updates
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