Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.

После первого периода россияне ведут со счетом 3:1 — отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Аттилио Бьяска. Счет по броскам 13 — 4 в пользу сборной России.