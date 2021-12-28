Россия — Швейцария: наши ведут в две шайбы после первого периода
01:19
Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 встречается со Швейцарией.
После первого периода россияне ведут со счетом 3:1 — отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Аттилио Бьяска. Счет по броскам 13 — 4 в пользу сборной России.
??? pic.twitter.com/riFBfbXioX— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
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