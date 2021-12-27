Россия — Швейцария, МЧМ-2022: смотреть онлайн трансляцию матча
В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, соперник — Швейцария. Начало — в 0.30 по московскому времени.
В первом матче на турнире команда Сергея Зубова проиграла Швеции со счетом 3:6. Для Швейцарии это будет первая встреча на МЧМ-2022.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю