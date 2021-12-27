МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швейцария, МЧМ-2022: смотреть онлайн трансляцию матча

23:15
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, соперник — Швейцария. Начало — в 0.30 по московскому времени.

В первом матче на турнире команда Сергея Зубова проиграла Швеции со счетом 3:6. Для Швейцарии это будет первая встреча на МЧМ-2022.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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