В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, соперник — Швейцария. Начало — в 0.30 по московскому времени.

В первом матче на турнире команда Сергея Зубова проиграла Швеции со счетом 3:6. Для Швейцарии это будет первая встреча на МЧМ-2022.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.