Игроки молодежных сборных Финляндии и Австрии чуть не подрались на раскатке
22:08
Перед началом матча молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и Австрии возникла напряженная ситуация. Так получилось, что команды почти одновременно вышли на разминку.
В итоге австрийцы не давали финнам выйти на лед. Потенциальную драку смогло предотвратить вмешательство официальных лиц.
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