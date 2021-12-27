Игроки молодежных сборных Финляндии и Австрии чуть не подрались на раскатке

Перед началом матча молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и Австрии возникла напряженная ситуация. Так получилось, что команды почти одновременно вышли на разминку.

В итоге австрийцы не давали финнам выйти на лед. Потенциальную драку смогло предотвратить вмешательство официальных лиц.