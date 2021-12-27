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Россия — Швеция: судьи засчитали спорный гол Мичкова после видеопросмотра

02:41
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Нападающий сборной России Матвей Мичков забросил первую шайбу в карьере на молодежных чемпионатах мира. Он отличился в матче против команды Швеции — 2:4.

Россиянин забросил шайбу в третьем периоде. Причем судьи засчитали гол только после просмотра эпизода.

Во время атаки защитник шведов толкнул Мичкова, который бросил по воротам. В результате, россиянин врезался во вратаря и сдвинул ворота. Но судьи посчитали, что шайба раньше пересекла линию ворот.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде