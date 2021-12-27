Нападающий сборной России Матвей Мичков забросил первую шайбу в карьере на молодежных чемпионатах мира. Он отличился в матче против команды Швеции — 2:4.

Россиянин забросил шайбу в третьем периоде. Причем судьи засчитали гол только после просмотра эпизода.

Во время атаки защитник шведов толкнул Мичкова, который бросил по воротам. В результате, россиянин врезался во вратаря и сдвинул ворота. Но судьи посчитали, что шайба раньше пересекла линию ворот.