Россия — Швеция: шведы в третий раз в матче реализовали большинство
02:33
Сборная Швеция забила четвертый гол в ворота сборной России на молодежном чемпионате мира. Шведы реализовали большинство в третьем периоде — 4:1.
Автором гола стал лидер нападения шведской сборной Александр Хольц.
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