МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: шведы в третий раз в матче реализовали большинство

02:33
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Сборная Швеция забила четвертый гол в ворота сборной России на молодежном чемпионате мира. Шведы реализовали большинство в третьем периоде — 4:1.

Автором гола стал лидер нападения шведской сборной Александр Хольц.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде