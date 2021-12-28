Нападающий молодежной сборной Канады дисквалифицирован на один матч за жесткий силовой прием

Нападающий молодежной сборной Канады Джастин Сурдиф получил дисквалификацию на одну игру молодежного чемпионата мира, сообщает журналист Крис Питерс.

Такое наказание игрок понес за грубую игру. В матче против Чехии он применил жесткий силовой прием против соперника, ударив того плечом в голову.