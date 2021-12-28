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Нападающий молодежной сборной Канады дисквалифицирован на один матч за жесткий силовой прием

19:08

Нападающий молодежной сборной Канады Джастин Сурдиф получил дисквалификацию на одну игру молодежного чемпионата мира, сообщает журналист Крис Питерс.

Такое наказание игрок понес за грубую игру. В матче против Чехии он применил жесткий силовой прием против соперника, ударив того плечом в голову.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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