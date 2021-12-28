Нападающий молодежной сборной Канады дисквалифицирован на один матч за жесткий силовой прием
19:08
Нападающий молодежной сборной Канады Джастин Сурдиф получил дисквалификацию на одну игру молодежного чемпионата мира, сообщает журналист Крис Питерс.
Такое наказание игрок понес за грубую игру. В матче против Чехии он применил жесткий силовой прием против соперника, ударив того плечом в голову.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю