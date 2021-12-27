«Он правда пытался». Шведский вратарь попробовал забросить в пустые ворота сборной России на МЧМ-2022

Сборная России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

В концовке третьего периода при счете 3:5 тренерский штаб российской команды снял вратаря. Шведский голкипер Йеспер Уоллстедт попробовал забросить в пустые ворота, однако шайба не достигла цели. Через несколько секунд пустые ворота россиян поразил форвард Даниэль Льюнгман.

He REALLY tried it pic.twitter.com/xAPNfbt11I — TSN (@TSN_Sports) December 27, 2021

В следующем матче на турнире Россия 28 декабря (0:30 мск) встретится со Швейцарией, Швеция в этот же день (5:30 мск) сыграет со Словакией