МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Вайсфельд назвал дисциплину и игру вратарей в числе главных причин поражения России в первом матче МЧМ

04:33
Теги:

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд подвел итоги первой встречи сборной России на молодежном чемпионате мира, в котором она уступила Швеции (3:6).

«Причины пораженияна поверхности: три из шести шайб мы пропускаем в меньшинстве (две из них при игре «3 на 5»). Вообще, наметилась такая неприятная тенденция — последние чемпионаты мира у нас очень много удалений. Необходимо, конечно, что-то делать с игровой дисциплиной. Вратари должны выручать, они должны давать своей команде шанс. А так, никакой трагедии не произошло, нужно готовиться к следующему матчу и, самое главное, сделать правильные выводы из этого поражения», — сказал Вайсфельд.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде