Вайсфельд назвал дисциплину и игру вратарей в числе главных причин поражения России в первом матче МЧМ

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд подвел итоги первой встречи сборной России на молодежном чемпионате мира, в котором она уступила Швеции (3:6).

«Причины пораженияна поверхности: три из шести шайб мы пропускаем в меньшинстве (две из них при игре «3 на 5»). Вообще, наметилась такая неприятная тенденция — последние чемпионаты мира у нас очень много удалений. Необходимо, конечно, что-то делать с игровой дисциплиной. Вратари должны выручать, они должны давать своей команде шанс. А так, никакой трагедии не произошло, нужно готовиться к следующему матчу и, самое главное, сделать правильные выводы из этого поражения», — сказал Вайсфельд.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.