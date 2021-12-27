«Мы были сильны в защите и перед их воротами». Защитник сборной Швеции Эдвинссон — о победе над Россией
Защитник молодежной сборной Швеции Эдвинссон прокомментировал победу над Россией в матче МЧМ-2022
05:57
Защитник молодежной сборной Швеции Симон Эдвинссон подвел итоги матча группового этапа МЧМ-2022 против России (6:3).
«Думаю, мы сыграли хорошо. Мы были довольно остроумны и имели хороший настрой. В игре были свои взлеты и падения, но мы были сильны в защите и перед их воротами. Я думаю, мы хорошо поработали», — приводит слова Эдвинссона официальный сайт НХЛ.
В следующем матче на турнире Россия 28 декабря (0:30 мск) встретится со Швейцарией, Швеция в этот же день (5:30 мск) сыграет со Словакией.
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