Хет-трик Пауэра принес сборной Канады победу над Чехией на МЧМ-2022

Молодежная сборная Канады в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Чехию со счетом 6:3.

В составе канадцев хет-трик оформил Оуэн Пауэр, еще по голу забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Зеллвегер. Чехи ответили точными бросками Михала Гута, Павла Новака и Станислава Свозила.

Пауэр стал первым защитником в истории сборной Канады, который забросил три шайбы в одном матче молодежного чемпионата мира.

В следующем матче Канада встретится с Австрией, Чехия встретится с Германией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия U20 — Канада U20 — 3:6 (3:3, 0:2, 0:1)

Голы: Мактавиш — 1, 4:00 — 0:1. Гут — 1 (Брабенец, Кулих, Гут), 7:42 — 1:1. Новак — 1 (Иржичек, Иван), 11:32 — 2:1. Свозил — 1, 12:23 — 3:1. Пауэр — 1, 12:46 — 3:2. Себранго — 1 (Перфетти, Бедард), 19:31 — 3:3. Пауэр — 2 (бол., Перфетти, Бурк), 28:50 — 3:4. Пауэр — 3 (бол., Мактавиш, Перфетти), 30:15 — 3:5. Зеллвегер — 1 (бол., Кормье, Нейборс), 53:22 — 3:6.

Вратари: Малек — Гаранд.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 17 (7+2+8) — 36 (10+15+11).

Судьи: Брандер, Иверт.

27 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».