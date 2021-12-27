МЧМ по хоккею 2022
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Чехия — Канада: видеообзор матча МЧМ-2022

08:17
Молодежная сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:3 в первом матче в матче МЧМ-2022. Фото Twitter
Молодежная сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:3 в первом матче в матче МЧМ-2022. Фото Twitter
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Молодежная сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:3 в первом матче МЧМ-2022.

В составе победителей хет-трик оформил Оуэн Пауэр, по шайбе забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Зеллвегер. Чехи ответили точными бросками Михала Гута, Павла Новака и Станислава Свозила.

Следующий матч Канада проведет с Австрией, Чехия встретится с Германией.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде