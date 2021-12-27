Чехия — Канада: видеообзор матча МЧМ-2022
08:17
Молодежная сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:3 в первом матче МЧМ-2022.
В составе победителей хет-трик оформил Оуэн Пауэр, по шайбе забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Зеллвегер. Чехи ответили точными бросками Михала Гута, Павла Новака и Станислава Свозила.
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