Молодежная сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:3 в первом матче МЧМ-2022.

В составе победителей хет-трик оформил Оуэн Пауэр, по шайбе забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Зеллвегер. Чехи ответили точными бросками Михала Гута, Павла Новака и Станислава Свозила.