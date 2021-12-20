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Товарищеский матч между сборными России и Канады перенесли на 24 декабря

23:26
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Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесен.

Как сообщает журналист Марк Спектор в Twitter, игре пройдет не 23 декабря, а 24 в Эдмонтоне.

Также источник сообщает, что все тесты на коронавирус, взятые 20 декабря перед молодежным чемпионатом мира 2022 года, оказались отрицательными.

Молодежный турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первую игру на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SportsnetSpec/status/1472986743716528132?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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