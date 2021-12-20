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Федерация хоккея Чехии потребовала не называть команду «Чешской республикой»

19:40
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Федерация хоккея Чехии перед началом молодежного чемпионата мира 2022 года потребовала, чтобы название государства на всех матчах данного турнира, а также на последующих соревнованиях произносилось и писалось как «Чехия», а не «Чешская республика», сообщает в Twitter комментатор Горд Миллер.

Документ подписан президентом федерации Томашем Кралом.

С 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дир пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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