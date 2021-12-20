Федерация хоккея Чехии потребовала не называть команду «Чешской республикой»

Федерация хоккея Чехии перед началом молодежного чемпионата мира 2022 года потребовала, чтобы название государства на всех матчах данного турнира, а также на последующих соревнованиях произносилось и писалось как «Чехия», а не «Чешская республика», сообщает в Twitter комментатор Горд Миллер.

Документ подписан президентом федерации Томашем Кралом.

A note for the upcoming #WorldJuniors and all @IIHFHockey events, the Czech Federation has officially requested that it be referred to as «Czechia» (pronounced «CHEK-ee-ah» in English) in all competitions, as opposed to «Czech Republic». The plural/possessive is still «Czechs». pic.twitter.com/48Ulfu8iSL — Gord Miller (@GMillerTSN) December 20, 2021

С 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дир пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею.