Федерация хоккея Чехии потребовала не называть команду «Чешской республикой»
19:40
Федерация хоккея Чехии перед началом молодежного чемпионата мира 2022 года потребовала, чтобы название государства на всех матчах данного турнира, а также на последующих соревнованиях произносилось и писалось как «Чехия», а не «Чешская республика», сообщает в Twitter комментатор Горд Миллер.
Документ подписан президентом федерации Томашем Кралом.
С 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дир пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею.
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