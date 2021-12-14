Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Мирошниченко прокомментировал свое отсутствие в окончательном составе сборной России на МЧМ

13:47
Теги:

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко отреагировал на то, что его нет в списке окончательного состава сборной России на молодежный чемпионат мира 2022 года.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100 процентов, но мое мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошел. Расстроился, конечно, но не прям сильно. У меня есть еще два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть — а остальным решать, брать меня или нет», — цитирует Мирошниченко «Чемпионата».

Сегодня, 14 декабря, стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею-2022. Позже главный тренер Сергей Зубов объяснил, почему Мирошниченко не был вызван.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4545143-miroshnichenko-gotov-k-mchm-na-100-no-moyo-mnenie-rashoditsya-s-trenerskim-shtabom.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Опрос показал отношение россиян к украинцам
0