Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022.

«Сложно сказать, почему в составе молодежной сборной не оказалось игроков из американских юниорских лиг, тренерский штаб всегда вызывает сильнейших и знает, как лучше формировать команду, — цитирует Фетисова «Чемпионат». — Доверит ли тренерский штаб играть Мичкову и Юрову зависит только от того, как они будут готовы. Команду на МЧМ собирают не по возрасту, а по тому, какую пользу они принесут команде».

Во вторник, 14 декабря, тренерский штаб молодежной сборной России представил состав команды на чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2022.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.