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Фетисов — о составе сборной России на МЧМ-2022: «Участие в матчах Мичкова и Юрова зависит от их готовности»

Вячеслав Фетисов оценил состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022
13:16
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022.

«Сложно сказать, почему в составе молодежной сборной не оказалось игроков из американских юниорских лиг, тренерский штаб всегда вызывает сильнейших и знает, как лучше формировать команду, — цитирует Фетисова «Чемпионат». — Доверит ли тренерский штаб играть Мичкову и Юрову зависит только от того, как они будут готовы. Команду на МЧМ собирают не по возрасту, а по тому, какую пользу они принесут команде».

Во вторник, 14 декабря, тренерский штаб молодежной сборной России представил состав команды на чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2022.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4545085-vyacheslav-fetisov-prokommentiroval-sostav-sbornoj-rossii-po-hokkeyu-na-mchm-2022.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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