Фетисов — о составе сборной России на МЧМ-2022: «Участие в матчах Мичкова и Юрова зависит от их готовности»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022.
«Сложно сказать, почему в составе молодежной сборной не оказалось игроков из американских юниорских лиг, тренерский штаб всегда вызывает сильнейших и знает, как лучше формировать команду, — цитирует Фетисова «Чемпионат». — Доверит ли тренерский штаб играть Мичкову и Юрову зависит только от того, как они будут готовы. Команду на МЧМ собирают не по возрасту, а по тому, какую пользу они принесут команде».
Во вторник, 14 декабря, тренерский штаб молодежной сборной России представил состав команды на чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2022.
Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4545085-vyacheslav-fetisov-prokommentiroval-sostav-sbornoj-rossii-po-hokkeyu-na-mchm-2022.html
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