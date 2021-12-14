Кожевников: «Мичков и Юров играют на равных с мужиками — им доверят место в составе»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России на МЧМ-2022.
«Думаю, тренерский штаб обязательно доверит Мичкову и Юрову места в составе, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Если смотреть по тому, как они играют в чемпионате, то не возникает никаких вопросов. Мичков и Юров играют на равных с мужиками, у них есть опыт — самое главное.
Отсутствие практики у Аскарова — не самая большая проблема. Его проверят, дадут поиграть в матчах перед чемпионатом мира. Если у Аскарова не пойдет — заменят, график чемпионата позволяет допустить несколько ошибок.
Сборная России вечно старается побеждать в каждом матче, а американцы, канадцы проигрывают, а потом здорово играют финалы. У нас подобралась хорошая команда, все играют в основных составах своих команд. Все ребята очень талантливые и перспективные".
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4545175-kozhevnikov-michkov-i-yurov-igrayut-na-ravnyh-s-muzhikami-im-tochno-doveryat-mesto-v-sostave.html
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