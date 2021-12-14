Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России на МЧМ-2022.

«Думаю, тренерский штаб обязательно доверит Мичкову и Юрову места в составе, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Если смотреть по тому, как они играют в чемпионате, то не возникает никаких вопросов. Мичков и Юров играют на равных с мужиками, у них есть опыт — самое главное.

Отсутствие практики у Аскарова — не самая большая проблема. Его проверят, дадут поиграть в матчах перед чемпионатом мира. Если у Аскарова не пойдет — заменят, график чемпионата позволяет допустить несколько ошибок.

Сборная России вечно старается побеждать в каждом матче, а американцы, канадцы проигрывают, а потом здорово играют финалы. У нас подобралась хорошая команда, все играют в основных составах своих команд. Все ребята очень талантливые и перспективные".

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.