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Кожевников: «Мичков и Юров играют на равных с мужиками — им доверят место в составе»

14:35
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России на МЧМ-2022.

«Думаю, тренерский штаб обязательно доверит Мичкову и Юрову места в составе, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Если смотреть по тому, как они играют в чемпионате, то не возникает никаких вопросов. Мичков и Юров играют на равных с мужиками, у них есть опыт — самое главное.

Отсутствие практики у Аскарова — не самая большая проблема. Его проверят, дадут поиграть в матчах перед чемпионатом мира. Если у Аскарова не пойдет — заменят, график чемпионата позволяет допустить несколько ошибок.

Сборная России вечно старается побеждать в каждом матче, а американцы, канадцы проигрывают, а потом здорово играют финалы. У нас подобралась хорошая команда, все играют в основных составах своих команд. Все ребята очень талантливые и перспективные".

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4545175-kozhevnikov-michkov-i-yurov-igrayut-na-ravnyh-s-muzhikami-im-tochno-doveryat-mesto-v-sostave.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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