Состав сборной России на МЧМ-2022: Мирошниченко не вызван, из системы СКА — 10 игроков
Стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею-2022. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Российская сборная играет в группе В против Швеции, Швейцарии, Словакии и США.
Расписание матчей сборной России U20 на групповом этапе:
27 декабря, 0:30 Россия — Швеция
28 декабря, 0:30 Россия — Швейцария
30 декабря, 0:30 Словакия — Россия
1 января, 05:30 США — Россия
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