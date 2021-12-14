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Состав сборной России на МЧМ-2022: Мирошниченко не вызван, из системы СКА — 10 игроков

12:14
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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Стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею-2022. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Российская сборная играет в группе В против Швеции, Швейцарии, Словакии и США.

Расписание матчей сборной России U20 на групповом этапе:
27 декабря, 0:30 Россия — Швеция
28 декабря, 0:30 Россия — Швейцария
30 декабря, 0:30 Словакия — Россия
1 января, 05:30 США — Россия

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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