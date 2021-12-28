Мичкову осталось забить 4 гола, чтобы побить рекорд Овечкина по голам на МЧМ для 17-летних хоккеистов
03:30
Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков забил гол в матче МЧМ против Швейцарии (4:2).
Теперь на его счету три шайбы на этом турнире. Он занимает седьмое место в снайперском топ-листе российских хоккеистов, забивавших на МЧМ в возрасте до 18 лет. На первой позиции — Александр Овечкин с 6 шайбами, на второй — Алексей Черепанов и Станислав Чистов с 5.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю