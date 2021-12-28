Зачем Зубов взял челлендж? Россия чуть не получила нервную концовку из-за ошибочной проверки на офсайд

На 58-й минуте матча против Швейцарии на групповом этапе МЧМ-2022 сборная России взяла челлендж на положение «вне игры». Тренерский штаб посчитал, что швейцарцы попали в офсайд перед голом Фабиана Рицмана. Судьи после недолгого просмотра определили, что вход в зону получился легитимным.

Ключевым фактором при определении офсайда является положение коньков игрока. Хоккеист попадает в положение «вне игры», если в момент полного пересечения шайбой синей линии оба его конька находятся за синей линией. То есть шайба должна оказаться в зоне раньше, чем оба конька нападающего.

Швейцарцы вошли в зону правильно. В то время, как игрок, владеющий шайбой, пересек синюю линию, его партнер «зацепился» коньком за линию. За ошибочный запрос сборная России получила малый скамеечный штраф.