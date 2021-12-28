Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру Матвея Мичкова после победы над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира.

17-летний форвард забросил три шайбы в двух играх МЧМ-2022.

— Удивляет ли вас результативность Мичкова?

— Мы работали с ним на Кубке Карьяла. Ничего удивительного для нас, он особенный игрок.

— Почему решили взять челлендж при втором голе соперника? В итоге получили удаление.

— Была спорная ситуация, мы решили взять риск на себя.