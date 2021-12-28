Сергей Зубов: «Мичков — особенный игрок»
03:38
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру Матвея Мичкова после победы над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира.
17-летний форвард забросил три шайбы в двух играх МЧМ-2022.
— Удивляет ли вас результативность Мичкова?
— Мы работали с ним на Кубке Карьяла. Ничего удивительного для нас, он особенный игрок.
— Почему решили взять челлендж при втором голе соперника? В итоге получили удаление.
— Была спорная ситуация, мы решили взять риск на себя.
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