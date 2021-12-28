МЧМ по хоккею 2022
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Сергей Зубов: «Мичков — особенный игрок»

03:38
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру Матвея Мичкова после победы над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира.

17-летний форвард забросил три шайбы в двух играх МЧМ-2022.

— Удивляет ли вас результативность Мичкова?

— Мы работали с ним на Кубке Карьяла. Ничего удивительного для нас, он особенный игрок.

— Почему решили взять челлендж при втором голе соперника? В итоге получили удаление.

— Была спорная ситуация, мы решили взять риск на себя.

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Артур Хайруллин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде