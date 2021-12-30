Комментатор TSN удивлен отменой МЧМ-2022 после четырех положительных тестов
Журналист Ottawa Sun Брюс Гарриоч отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022. ИИХФ сегодня объявил, что турнир прерван из-за коронавируса.
«Решение об остановке чемпионата мира из-за четырех положительных тестов не имеет смысла. Кто стоит за этим решением?» — написал Гарриоч в Twitter.
The decision to shut down the IIHF world junior tourney because of four positive tests doesn't make sense. Who is behind this decision?— Bruce Garrioch (@SunGarrioch) December 29, 2021
Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).
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