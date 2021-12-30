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Комментатор TSN удивлен отменой МЧМ-2022 после четырех положительных тестов

01:08
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Журналист Ottawa Sun Брюс Гарриоч отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022. ИИХФ сегодня объявил, что турнир прерван из-за коронавируса.

«Решение об остановке чемпионата мира из-за четырех положительных тестов не имеет смысла. Кто стоит за этим решением?» — написал Гарриоч в Twitter.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен