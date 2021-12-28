МЧМ по хоккею 2022
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Каменский о матче со Швейцарией: «Отстаньте от Мичкова. Много внимания — не очень хорошо»

10:16
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«По этой игре можно оценивать нашу команду, но она сейчас набирает обороты. И от игры к игре продолжит это делать, такой план у тренеров. Вчера было видно, что ребята уверенно сделали задел и довели игру до победы. Начали забивать третье и четвертое звено. Смена вратаря? Это тренерское решение. Если выиграли, значит, правильно сделали, что поменяли. Результат есть.

Что касается Мичкова, то я бы хотел, чтобы от него отстали. Пусть играет в хоккей! После чемпионата будем говорить. Да, он лидер команды, играет хорошо. Много внимания — это не очень хорошо. Молодой парень, будет отвлекаться от работы", — сказал Каменский «СЭ».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде