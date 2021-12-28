Ларионов назвал тяжелым матч сборной России против Швейцарии на МЧМ-2022

Экс-тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Игра вышла действительно тяжелая, но Россия одержала закономерную победу. Радует, что три заброшенных шайбы из четырех на счету хоккеистов, которые не отличились в игре со шведами. Это показывает уровень нашего нападения, каждый может забросить. Времени на отдых особо нет: уже послезавтра игра со Словакией, потом с США. Это будут ключевые для команды игры на групповом этапе», — приводит слова Ларионова «РБК Спорт».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.