МЧМ по хоккею 2022
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Ларионов назвал тяжелым матч сборной России против Швейцарии на МЧМ-2022

09:24
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Экс-тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Игра вышла действительно тяжелая, но Россия одержала закономерную победу. Радует, что три заброшенных шайбы из четырех на счету хоккеистов, которые не отличились в игре со шведами. Это показывает уровень нашего нападения, каждый может забросить. Времени на отдых особо нет: уже послезавтра игра со Словакией, потом с США. Это будут ключевые для команды игры на групповом этапе», — приводит слова Ларионова «РБК Спорт».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61ca58389a79475ef0a88386?ruid=uUjlA2HKq7RQhfNqAxIOAg==

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде