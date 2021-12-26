Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус перед МЧМ-2022

Один из игроков сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус накануне старта молодежного чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Отметим, что стартовый матч финнов на турнире против сборной Германии пропускают голкипер Йоэль Бломквист, который считался первым номером сборной перед стартом МЧМ-2022.

Случай заражения в составе сборной Финляндии был выявлен во время начального 48-часового периода обязательного карантина, игрок, чья фамилия не называется, был незамедлительно помещен на самоизоляцию.