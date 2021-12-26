МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус перед МЧМ-2022

23:14
Теги:

Один из игроков сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус накануне старта молодежного чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Отметим, что стартовый матч финнов на турнире против сборной Германии пропускают голкипер Йоэль Бломквист, который считался первым номером сборной перед стартом МЧМ-2022.

Случай заражения в составе сборной Финляндии был выявлен во время начального 48-часового периода обязательного карантина, игрок, чья фамилия не называется, был незамедлительно помещен на самоизоляцию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде