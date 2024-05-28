Тен Хага могут уволить из «МЮ», несмотря на победу в Кубке Англии

Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» разбирает финал Кубка Англии, в котором «Юнайтед» неожиданно обыграл «Сити» (2:1), и призывает дать тен Хагу поработать.

«Воскресать могут только мертвые. Живым — труднее». Станислав Ежи Лец много лет назад придумал такой афоризм, который и сейчас актуален.

Это могли быть слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага после финала Кубка Англии.

Еще до игры его похоронили заживо. Каждая английская газета, телеканал или блогер нашли кандидата на место голландца в следующем сезоне. Фамилии мелькали пестрые, но важен сам факт. Эрик не жилец.

Мелким шрифтом авторы приписывали: «Многое зависит от результата финала на «Уэмбли».

Размер как раз и намекал на ничтожное количество шансов против лучшей команды мира, против «Сити» Пепа Гвардиолы.

До и после игры сам процесс, то есть футбол, никого не интересовал. «Вы будете работать в следующем сезоне?» —один и тот же вопрос, но с разной интонацией задавали тен Хагу мои коллеги. Вот это и называется давлением в большом клубе.

С ним справляются единицы. Тен Хаг в их числе.

Красный Манчестер выиграл 2:1. Эрик воскрес.

Лисандро Мартинес и Эрик тен Хаг празднуют победу в Кубке Англии. Фото Reuters

Символично, что голы в ворота «Сити» забивали Алехандро Гарначо и Коби Мэйну, молодые выпускники академии «Юнайтед». Футболисты, которых тен Хаг поднял в первый состав, используя свои педагогические способности.

Собственно, это умение и было приоритетным в выборе Эрика на пост главного тренера. Он мощно работал в «Баварии», готовя футболистов для основы (ею тогда руководил Гвардиола), а затем так же ярко заставлял светить молодых звезд «Аякса».

«Я в проекте, в котором мы там, где хотели быть, — мы делаем команду на будущее», — его слова после победы на «Уэмбли».

Но что позволено в Брайтоне, не дают в Манчестере — ты не можешь просто работать на перспективу. В большом клубе главный критерий успеха — трофеи. Стиль, почерк, эмоции для тех, кто имеет роскошь в виде времени. В топ-клубе его не дают. Здесь и сейчас, вот что важно.

Тен Хаг это прекрасно понимал. Он проигрывает финал — и, скорее всего, «чемодан, вокзал, Амстердам». Он выигрывает и покупает себе возможность в компании сэра Алекса выпивать каждую неделю пару чашек английского чая.

Ответ мы знаем, пока трудовая книжка лежит в Манчестере.

Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Заслуженно. Чтобы понять объем работы, можно вернуться в памяти на пару лет назад. Срок небольшой, поэтому сделать нетрудно.

Тен Хаг принял команду у «легенды» московского «Локомотива», одного из самых отрицательных персонажей российского футбола Ральфа Рангника. Его выбор на пост в «Манчестере» тоже многое говорит о руководстве английского клуба. Они явно не закусывали.

«МЮ» Рангника, на мой взгляд, низшая точка падения в постфергюсоновскую эпоху. Хаос в руководстве, жуткая раздевалка, видеоотчеты о тренировках по электронной почте из Москвы (тогда помощник Рангника еще тренировал «Локо»), чудовищные результаты и никаких намеков на исправление — катастрофа.

Рангник был олицетворением падения на дно. Смотреть на тот «Юнайтед» было невозможно, вспоминать больно и сейчас.

За один сезон тен Хаг вывел команду в Лигу чемпионов и с ходу взял Кубок лиги. Даже показал иллюзию борьбы в чемпионской гонке, когда между «Сити» и «Юнайтед» после зимы было всего одно очко разницы. Он превзошел ожидания. На контрасте.

Нынешний сезон был провальным по всем показателям. Во многом тоже на контрасте с предыдущим.

Но!

За два года у тен Хага три финала и две победы в них. Это ли не признак качества? Решение сложных психологических конфликтов с Роналду, Гринвудом, Санчо и Антони — это ли не аргумент в пользу его способностей управлять коллективом?

Руководство клуба своего решения пока не приняло. Так что рассуждения о его преемнике актуальны. Если увольнение состоится, то «Юнайтед» попадет в «день сурка». Мгновенный эффект от нового главного тренера, возможность посматривать на соперников из верхней части таблицы и сложнейший второй сезон. Потом конфликт и увольнение.

Увольнение — тен Хаг уйдет победителем.

Потому что, как все мы прекрасно помним, «запоминается последнее».

«Я не удовлетворен результатами, мы должны быть лучше, но, если меня здесь не хотят видеть тренером, я уйду выигрывать трофеи с другими, потому что это я делаю всю мою карьеру» — тен Хаг с кубком в обнимку имеет право на такие слова.

Эрик тен Хаг с трофеем Кубка Англии. Фото Reuters

Именно трофеи являются футбольным наследием. Важнейшим фактором развития любого топ-клуба.

Об этом говорил еще один тренер «Юнайтед», чья карьера была обречена из-за патологической несовместимости клуба и персоны, — Жозе Моуринью.

Если боссы «МЮ» оставят голландца, то ему предстоит самый сложный сезон. Уже без ошибок. Ему необходимо сменить треть состава (Варан, Амрабат, Марсьяль, Каземиру — это только подтвержденный список), ему надо найти общий язык с новой вертикалью управления в клубе, понять свою роль в комплектовании команды.

И найти результат в чемпионате.

31 очко разницы с «Сити» — это очень много. 8-е место — это очень низко.

При всех понятных обстоятельствах. В следующем году разговоры о травмах или сложностях вокруг клуба будут никому не интересны, это будут невидимые миру слезы.

Вот и сейчас с Кубком, пускай на какое-то время, тен Хаг на пике победы и уверенности в своем проекте.

Станислав Ежи Лец предвидел и такой расклад: «На каждой горной вершине ты оказываешься над пропастью».