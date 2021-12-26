МЧМ по хоккею 2022
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Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции

23:11
Матвей Мичков. Фото ИИХФ
Матвей Мичков. Фото ИИХФ
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В ночь на понедельник, 27 декабря, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Стал известен состав российский команды на матч против Швеции.

Место в воротах займет голкипер Ярослав Аскаров.

Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции:

Аскаров (Гуськов)

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков

Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин

Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде