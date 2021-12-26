Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции
В ночь на понедельник, 27 декабря, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Стал известен состав российский команды на матч против Швеции.
Место в воротах займет голкипер Ярослав Аскаров.
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции:
Аскаров (Гуськов)
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков
Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин
Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев
Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.
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