Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции

А вот и он — состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!

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?Подключайтесь к эфиру — игра начнётся в 00:30 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8tBSIKnMcQ