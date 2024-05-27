Котов обыграл Норри в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов победил представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Игра продолжалась 4 часа 13 минут. На счету россиянина, занимающего 56-е место в рейтинге ATP, 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник оформил 1 эйс, допустил 3 двойные и реализовал 5 брейков из 11.

Во втором круге Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2