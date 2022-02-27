Гретцки предложил отстранить сборную России от молодежного чемпионата мира

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки выступил с предложением отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.

«Мне кажется, хоккейная общественность должна заявить, что «мы не собираемся разрешать им выступать на молодежном чемпионате мира по хоккею». Я считаю, что как канадцы мы должны взять на себя такую ответственность, матчи же состоятся в Эдмонтоне», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на TSN слова Гретцки.

Молодежный чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, однако турнир был приостановлен 29 декабря из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что МЧМ планируется провести в Канаде в августе 2022 года.