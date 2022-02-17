Тардиф считает, что в России не возникнет проблем с проведением молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался по поводу организации молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске.

«В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там», — цитирует Тардифа ТАСС.

Турнир в России пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.