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Сегодня, 06:04

Тардиф считает, что в России не возникнет проблем с проведением молодежного чемпионата мира по хоккею

Виктория Кравченко

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался по поводу организации молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске.

«В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там», — цитирует Тардифа ТАСС.

Турнир в России пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13735543
Молодежная сборная России по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде в середине августа
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