Егор Гуськов прокомментировал скандал со снятием молодежной сборной России с рейса

Вратарь «Локомотива» и молодежной сборной России Егор Гуськов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как национальную команду сняли с рейса в Канаде.

«Кто курил? Это все бред. Все из-за масок. По-моему, финны были самые пьяные там. Не могу вспомнить, кто у нас в команде пьет. Даже баночку пива не пил. И без того тяжело лететь в самолете. Готов ли я был к ЧМ? Нужно было адаптироваться к этому уровню. Дальше шли бы от игры к игре по нарастающей. Никто ничего не понял. Отменить чемпионат было очень странным решением. Мичков в этом точно не виноват. В нашем отеле жили и посторонние люди, мы могли с ними контактировать. В том году такого не было. Люди могли спокойно к нам подойти», — сказал Гуськов «СЭ».

Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.