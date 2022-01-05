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Егор Гуськов прокомментировал скандал со снятием молодежной сборной России с рейса

20:56
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Вратарь «Локомотива» и молодежной сборной России Егор Гуськов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как национальную команду сняли с рейса в Канаде.

«Кто курил? Это все бред. Все из-за масок. По-моему, финны были самые пьяные там. Не могу вспомнить, кто у нас в команде пьет. Даже баночку пива не пил. И без того тяжело лететь в самолете. Готов ли я был к ЧМ? Нужно было адаптироваться к этому уровню. Дальше шли бы от игры к игре по нарастающей. Никто ничего не понял. Отменить чемпионат было очень странным решением. Мичков в этом точно не виноват. В нашем отеле жили и посторонние люди, мы могли с ними контактировать. В том году такого не было. Люди могли спокойно к нам подойти», — сказал Гуськов «СЭ».

Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

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Алексей Шевченко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен