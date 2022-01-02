Аскаров предположил, что российские хоккеисты могли заразиться коронавирусом в ресторане или парикмахерской
Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров поделился предположением о том, как российские хоккеисты могли заразиться коронавирусом на МЧМ-2022.
«В отеле работала парикмахерская, несколько ресторанов: другим путем никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все хорошо было», — приводит ТАСС слова Аскарова.
МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, однако турнир был отменен из-за нескольких случаев коронавируса в командах-участницах. У сборной России положительные тесты на наличие инфекции сдали Матвей Мичков и Данила Юров.
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