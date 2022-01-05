Нападающий молодежной сборной России Злодеев рассказал, как команду сняли с рейса в Канаде

Нападающий «Спартака» и молодежной сборной России Дмитрий Злодеев в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как национальную команду сняли с рейса в Канаде.

«Зашли спокойно. Никто и не понял ничего, сидели в масках. Может, у кого-то она была спущена на нос. К нам подходили, предлагали маски. В один момент сказали, чтобы все вышли из самолета. Русские не летите. Чехи тоже остались с нами. Мы сидели в баре? Зашли, взяли покушать. Бургеры там», — сказал Злодеев «СЭ».

Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.