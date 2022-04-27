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Сегодня, 11:30

Загнобили или сдулся сам? Бывший форвард СКА подписал контракт с «Вегасом»

Российский хоккеист Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

«Металлург» уступил в пятом матче финальной серии ЦСКА на своей площадке — 2:3 ОТ. Но счет в серии еще в пользу уральцев. Несмотря на то что хозяева после матча выглядели грустными, особо расстраиваться им не стоит. Наоборот, если бы команда Ильи Воробьева выиграла четыре игры подряд у лучшего коллектива «Запада», то это не пошло бы на пользу КХЛ. Не такой уж и большой разрыв в классе между клубами, чтобы о таком можно было мечтать.

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В последнем матче все решили мелочи. В овертайме «Металлург» получил двухминутное большинство, но ни разу не бросил по воротам. А у ЦСКА неожиданно здорово и мудро проявил себя Данил Юртайкин, ни разу не выходивший на площадку во время плей-офф. Игра-то была классной и не отпускала ни на секунду, но на льду были два равных клуба. Сергей Федоров все-таки решил перетряхнуть звенья, перевел в первую тройку Владислава Каменева, но это не принесло ожидаемого результата. Антона Слепышева все равно видно не было, а Сергей Плотников хоть и был активен, но тратил энергию не туда. Впрочем, именно его силовой прием позволил команде овладеть шайбой и открыть счет.

«Металлург» подвело то, что неожиданно слабо сыграл Андрей Чибисов. Со статистикой в финальной серии у него беда при огромном игровом времени. Но на это закрывали глаза, так как форвард здорово играл в обороне, а во вторник и в разрушении провалился. Иногда возникала мысль, что магнитогорцы немного расслабились, увидев стартовый состав соперника с его кадровыми проблемами. Но в этой серии надо каждую минуту быть предельно внимательными.

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Наказание

Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения следующего чемпионата мира. В 2023 году в Санкт-Петербурге не будет большого хоккея. Удивляться можно лишь тому, как рано ИИХФ пошла на этот шаг. По некоторым данным, к вопросу о турнире должны были вернуться в конце мая, во время первенства в Финляндии. И ничего не мешало Люку Тардиффу подождать. Да, организация турнира — это проблема, требующая много времени, но, в конце концов, могли бы провести переговоры с потенциальными организаторами, обсудить все вопросы, а окончательное решение принять позже. Учитывая, что ИИХФ считает оптимальным сроком на подготовку к турниру три года, две недели не играют никакой роли.

Но и выхода у ИИХФ не было. При нынешней мировой обстановке в Россию бы просто никто не поехал, уж лучше провести турнир в другом месте, чем нарываться на отказы. Важная деталь: пока наша команда не отстранена от турнира, видимо, тут будут тянуть до последнего. Я прекрасно понимаю позицию некоторых мировых спортивных федераций, мол, ничего без российских спортсменов не изменится. Но в хоккее этот принцип не работает. Без российской команды все равно немного не то, и это касается молодежных турниров разных возрастов. Не случайно НХЛ, говоря о Кубке мира, даже не допускает, что там не будет нашей команды. Плюс российские туристы на всех турнирах сметают сувениры, бронируют лучшие отели, а также не смотрят на цены билетов. А уж проведение турнира в России — гарантия самого лучшего приема для чиновников ИИХФ и участников. Первые любят, когда им все дают бесплатно и обслуживают по высшему разряду. Так что отмена турнира в России — то решение, которое вряд ли порадовало ИИХФ.

Контракт

Нападающий Иван Морозов подписал двухлетнее соглашение с «Вегасом». В этом сезоне он успеет сыграть за фарм-клуб команды в АХЛ, причем до начала плей-офф остался только один матч — против «Онтарио». Напомним, что было в жизни Ивана до перехода. После чемпионата мира в Риге, где он проиграл решающее вбрасывание в четвертьфинале против Канады, Иван начал подготовку к сезону в СКА. Но с первых дней что-то пошло не так. Иван то выходил в основном составе, то оставался в запасе. Сразу же пошли разговоры о том, что питерский клуб не ставит хоккеиста из-за того, что он не подписывает новый контракт. История понятная (хотя тут однозначной позиции нет), но в случае с Иваном это было не совсем так. Рассказывали, что Морозов снизил к себе требования и не проходил в состав. При этом разговоры об этом шли не от руководства СКА, а от нейтральных источников. Кроме того, ситуация с Морозовым отличилась и тем, что он, кажется, был не против подписать контракт со СКА. Но при этом его представитель требовал слишком большие деньги по новому соглашению.

Но времена, когда в Питере не считали рубли, давно прошли. В клубе уже давно экономят. Да и, кроме того, желаемая зарплата была выше, чем у некоторых лидеров клуба. Переговоры зашли в тупик, Ивана обменяли в «Сочи», где он, кстати, не поразил своим выступлением. Нельзя в зачет Морозову занести и игры в Высшей хоккейной лиге. На основании нынешнего сезона трудно предсказать, чем закончится для хоккеиста поездка за океан. Но рвать он должен с первых матчей.

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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
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5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
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2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
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27.04 02:00
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Оттава – Нью-Джерси
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Питтсбург – Эдмонтон
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Рейнджерс – Каролина
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Тампа-Бэй – Коламбус
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