Загнобили или сдулся сам? Бывший форвард СКА подписал контракт с «Вегасом»
Финал
«Металлург» уступил в пятом матче финальной серии ЦСКА на своей площадке — 2:3 ОТ. Но счет в серии еще в пользу уральцев. Несмотря на то что хозяева после матча выглядели грустными, особо расстраиваться им не стоит. Наоборот, если бы команда Ильи Воробьева выиграла четыре игры подряд у лучшего коллектива «Запада», то это не пошло бы на пользу КХЛ. Не такой уж и большой разрыв в классе между клубами, чтобы о таком можно было мечтать.
В последнем матче все решили мелочи. В овертайме «Металлург» получил двухминутное большинство, но ни разу не бросил по воротам. А у ЦСКА неожиданно здорово и мудро проявил себя Данил Юртайкин, ни разу не выходивший на площадку во время плей-офф. Игра-то была классной и не отпускала ни на секунду, но на льду были два равных клуба. Сергей Федоров все-таки решил перетряхнуть звенья, перевел в первую тройку Владислава Каменева, но это не принесло ожидаемого результата. Антона Слепышева все равно видно не было, а Сергей Плотников хоть и был активен, но тратил энергию не туда. Впрочем, именно его силовой прием позволил команде овладеть шайбой и открыть счет.
«Металлург» подвело то, что неожиданно слабо сыграл Андрей Чибисов. Со статистикой в финальной серии у него беда при огромном игровом времени. Но на это закрывали глаза, так как форвард здорово играл в обороне, а во вторник и в разрушении провалился. Иногда возникала мысль, что магнитогорцы немного расслабились, увидев стартовый состав соперника с его кадровыми проблемами. Но в этой серии надо каждую минуту быть предельно внимательными.
Наказание
Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения следующего чемпионата мира. В 2023 году в Санкт-Петербурге не будет большого хоккея. Удивляться можно лишь тому, как рано ИИХФ пошла на этот шаг. По некоторым данным, к вопросу о турнире должны были вернуться в конце мая, во время первенства в Финляндии. И ничего не мешало Люку Тардиффу подождать. Да, организация турнира — это проблема, требующая много времени, но, в конце концов, могли бы провести переговоры с потенциальными организаторами, обсудить все вопросы, а окончательное решение принять позже. Учитывая, что ИИХФ считает оптимальным сроком на подготовку к турниру три года, две недели не играют никакой роли.
Но и выхода у ИИХФ не было. При нынешней мировой обстановке в Россию бы просто никто не поехал, уж лучше провести турнир в другом месте, чем нарываться на отказы. Важная деталь: пока наша команда не отстранена от турнира, видимо, тут будут тянуть до последнего. Я прекрасно понимаю позицию некоторых мировых спортивных федераций, мол, ничего без российских спортсменов не изменится. Но в хоккее этот принцип не работает. Без российской команды все равно немного не то, и это касается молодежных турниров разных возрастов. Не случайно НХЛ, говоря о Кубке мира, даже не допускает, что там не будет нашей команды. Плюс российские туристы на всех турнирах сметают сувениры, бронируют лучшие отели, а также не смотрят на цены билетов. А уж проведение турнира в России — гарантия самого лучшего приема для чиновников ИИХФ и участников. Первые любят, когда им все дают бесплатно и обслуживают по высшему разряду. Так что отмена турнира в России — то решение, которое вряд ли порадовало ИИХФ.
Контракт
Нападающий Иван Морозов подписал двухлетнее соглашение с «Вегасом». В этом сезоне он успеет сыграть за фарм-клуб команды в АХЛ, причем до начала плей-офф остался только один матч — против «Онтарио». Напомним, что было в жизни Ивана до перехода. После чемпионата мира в Риге, где он проиграл решающее вбрасывание в четвертьфинале против Канады, Иван начал подготовку к сезону в СКА. Но с первых дней что-то пошло не так. Иван то выходил в основном составе, то оставался в запасе. Сразу же пошли разговоры о том, что питерский клуб не ставит хоккеиста из-за того, что он не подписывает новый контракт. История понятная (хотя тут однозначной позиции нет), но в случае с Иваном это было не совсем так. Рассказывали, что Морозов снизил к себе требования и не проходил в состав. При этом разговоры об этом шли не от руководства СКА, а от нейтральных источников. Кроме того, ситуация с Морозовым отличилась и тем, что он, кажется, был не против подписать контракт со СКА. Но при этом его представитель требовал слишком большие деньги по новому соглашению.
Но времена, когда в Питере не считали рубли, давно прошли. В клубе уже давно экономят. Да и, кроме того, желаемая зарплата была выше, чем у некоторых лидеров клуба. Переговоры зашли в тупик, Ивана обменяли в «Сочи», где он, кстати, не поразил своим выступлением. Нельзя в зачет Морозову занести и игры в Высшей хоккейной лиге. На основании нынешнего сезона трудно предсказать, чем закончится для хоккеиста поездка за океан. Но рвать он должен с первых матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19