Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом»

Российский нападающий Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года. Иван будет выступать в составе команды со следующего сезона.

В текущем сезоне Морозов выступал за СКА и «Сочи». Всего он провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.