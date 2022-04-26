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26 апреля, 19:00

У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно

ИИХФ лишила Россию права проведения ЧМ-2023
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной России Кирилл Капризов, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Никита Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Еще один турнир, которого лишилась наша страна.

Антироссийские санкции в хоккее добрались и до событий, которые пройдут не в ближайшее время, а через год — у Санкт-Петербурга отобрали право проведения взрослого чемпионата мира-2023.

&laquo;Зенит Арена&raquo;. ИИХФ объявила о переносе ЧМ-2023 из России

Питер получил турнир четыре года назад, и под него строится потенциально самый большой хоккейный дворец в мире. «СКА Арена» с вместимостью более 22 тысяч зрителей должна обогнать по этому показателю все стадионы клубов НХЛ. Питерский клуб наверняка сможет прилично улучшить посещаемость, но вот возможность провести в этом дворце чемпионат мира переносится на неопределенное время.

Решение ИИХФ было ожидаемо — вопрос был в том, будет ли федерация откладывать его на следующий сезон. Новое место проведения определится в мае. ИИХФ объяснила перенос соображениями безопасности хоккеистов и болельщиков — стандартной для себя формулировкой.

Сейчас ключевой вопрос — будет ли в мае или до начала следующего сезона приниматься финальное решение по участию сборной России в ЧМ-2023 вообще, уже безотносительно места проведения. Формально наша команда вместе с Белоруссией после отстранения должна отправиться во второй (IА) дивизион чемпионата мира, но, учитывая обстоятельства ситуации, возвращение двух сборных, когда бы оно ни состоялось, наверняка будет обставлено несколько иначе, чем по обычному регламенту.

Матвей Мичков. Россию уже отстранили от хоккейных турниров в следующем году? Решений не было, но формально это выглядит именно так

Как уже писалось ранее, на ЧМ-2022 две худшие сборные отправятся в дивизион ниже рангом, две лучшие оттуда их заменят, и будет сформирован состав участников из 16 команд на ЧМ-2023. Это отыграть уже будет нельзя — и либо через год России и Белоруссии на турнире не будет, либо впервые в истории число сборных будет увеличено.

Пока же ФХР остается только пытаться найти альтернативы привычному международному календарю. Источники «СЭ» говорят о том, что рассматриваются даже варианты игр сборной против топ-клубов КХЛ. Выглядит непривычно — но, вероятно, в ситуации, когда лучше Белоруссии, Казахстана и Китая соперников не найти, почему не пойти на такой эксперимент? Также известно, что планируется какой-то турнир в России в декабре (возможно, Кубок Первого канала в новом формате). К сожалению, пока на большее рассчитывать не приходится.

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