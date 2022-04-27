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Сегодня, 08:30

«Вашингтон» сдулся без Овечкина. Команду хватило только на один гол

«Вашингтон» без Овечкина уступил «Айлендерс», которые прервали пятиматчевую серию поражений
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов (№ 9) против Кайла Палмиери.
Фото USA Today Sports
Лидер пропустил игру с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Шири — 19 (Юханссон, Дженсен), 10:24 — 1:0. Пулок — 5 (бол., Беллоуз, Палмиери), 16:18 — 1:1. Добсон — 13 (бол., Бэйли, Барзал), 42:56 — 1:2. Сизикас — 10 (мен.), 48:42 — 1:3. Ли — 27, 55:17 — 1:4.
Вратари: Самсонов — Сорокин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (10+9+14) — 26 (13+5+8).
Наши: Кузнецов (17.53/3/-2), Орлов (21.05/3/0) — -.
Вашингтон. Capital One Arena.

Травма Александра Овечкина, полученная в недавнем матче с «Торонто», — волнительная новость для «Вашингтона» перед плей-офф. «Кэпиталз» с капитаном и без него — две совершенно разные команды. Потеря лучшего снайпера и бомбардира — удар для любого клуба.

Овечкин, несмотря на возраст, остается системообразующим игроком «Вашингтона»: через форварда строится розыгрыш большинства, он играет в первом звене и выходит на ключевые отрезки, когда надо забивать важные голы и спасать команду. Равноценной замены Александру нет. В том, что влияние нападающего на результаты «Вашингтона» велико, все убедились в сегодняшнем матче с «Айлендерс». Без Овечкина «Столичных» хватило только на один гол — что настораживает даже больше потерянных очков.

Евгений Малкин (&laquo;Питтсбург&raquo;). НХЛ, результаты 27 апреля: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», «Эдмонтон» обыграл «Питтсбург» и другие матчи

Перед матчем с «Айлендерс» главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт отмечал, что Овечкин может вернуться «со дня на день». Коуч рассчитывает, что капитан поправится перед плей-офф, но точный срок возвращения оценить проблематично. Рисковать здоровьем Александра в ничего не решающем матче в «Вашингтоне» не стали. Травмированного Овечкина в первой тройке с Кузнецовым и Уилсоном заменил 21-летний канадец Коннор Макмайкл.

Большой пользы тренерский ход не принес. Лидеры остались без голов, несмотря на частые удаления «Айлендерс». Коронное большинство осиротело без стреляющего из левого круга вбрасывания Овечкина. Единственную шайбу «Кэпиталз» организовала тройка Никласа Бэкстрема в равных составах. Конор Шири удачно подставил клюшку под дальний бросок Маркуса Юханссона. Правда, гости отыгрались еще до перерыва: отличился Райан Пулок.

Второй период прошел без голов, а в третьем забивали только гости. Ноа Добсон повторил трюк Пулока и расстрелял Илью Самсонова дальним броском в большинстве. Два зеркальных гола вызывают вопросы не только к вратарю, но и к крайним нападающим, которые позволяли защитникам доставлять шайбу до ворот. Большинство «Айлендерс» сработало сегодня идеально: два гола с двух удалений. Чего не скажешь про реализацию «Вашингтона». Мало того что без Овечкина снизилась острота в чужой зоне, так «Кэпиталз» умудрились привезти себе гол в большинстве. Серия диких рикошетов помогла Кейси Сизикасу забросить самую странную шайбу в карьере.

Российская дуэль вратарей осталась за Ильей Сорокиным. Голкипер «Айлендерс» справился с 32 бросками из 33 и выдержал жаркий отрезок в третьем периоде, остановив нападение «Кэпиталз». Самсонов отыграл неидеально: поучаствовал в курьезном голе Сизикаса, потеряв ворота, и пропустил три дальних броска. Неуверенная игра Ильи, вероятно, поможет Витеку Ванечеку начать плей-офф основным голкипером. Однако выбор вратаря на первый раунд беспокоит тренерский штаб намного меньше, чем здоровье Овечкина. Поражение от «Айлендерс» подтвердило, что без Александра «Вашингтон» долго не задержится в плей-офф.

Александр Овечкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
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26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Каролина

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