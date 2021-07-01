«Монреаль» не должен выигрывать Кубок Стэнли. Его генменеджер натворил глупостей и не заслужил чемпионство

В НХЛ с таким числом ошибок в менеджерской работе не побеждают.

Чемпионство — результат крутой работы генменеджеров

Хоккеисты? Тренеры? Не забывайте про менеджеров. От их решений судьба Кубка Стэнли зависит ничуть не меньше.

Их работа по строительству чемпионских команд колоссальна: от выборов на драфте, как среди элитных проспектов, так и в нижних раундах, до усиления в дедлайн и борьбы с потолком зарплат. При этом генменеджеры все время ходят по минному полю — одно-два неудачных решения могут не только уничтожить всю многолетнюю работу, но и стать проблемой на годы вперед.

Возьмем «Чикаго» с его тремя кубками. В первой серии Дэйв Тэллон собирал команду из топ-проспектов и интересных находок вроде Патрика Шарпа, Криса Верстига и Джастина Бафлина, подписывал c рынка Мариана Хоссу и Брайана Кэмбпелла, заманивал опытного Джоэля Кенневилля. Не менее увлекательна и вторая серия, Стэн Боумен долгое время втискивался в потолок зарплат и поддерживал это наследие на плаву.

Или «Лос-Анджелес», собранный Дином Ломбарди. Невероятные смелые действия менеджера в год первого чемпионства, который начинался тяжелыми переговорами с Дрю Даути, из-за которых команда стартовала без своего лучшего защитника. Продолжился тот сезон невнятной регуляркой и сменой тренера. А дедлайн? Когда клуб балансировал около зоны плей-офф, Дин рискнул обменять Джека Джонсона на Джеффа Картера, хотя тогда этот трейд смотрелся совсем не так однозначно, как сейчас. Картер считался некубковым нестабильным снайпером и любителем погулять. Через два года была похожая история. В дедлайн Ломбарди сделал ставку на возрастного и стеклянного словацкого форварда Мариана Габорика — и не ошибся.

Долго собирался Дугом Армстронгом победный «Сент-Луис». Финальным эпизодом стал гениальный обмен, в результате которого клуб заполучил будущего обладателя «Конн Смайт Трофи» Райана О'Райлли. Акции центрфорварда на момент трейда были на спаде.

Перед Джимом Рутерфордом в «Питтсбурге» стояла несколько иная задача — он должен был встряхнуть забуксовавшую команду. Ключевыми компонентами инъекции стали Фил Кессел, Патрик Хернквист, Карл Хагелин, Ник Бонино, Мэтт Каллен и главный тренер Майк Салливан. Кстати, «Питтсбург» единственный клуб («Вегас» по объективным причинам вынесем за скобки), менеджеры которого не сделали ни одного выкупа.

Удачи и провалы Марка Бержевена

И вот нынешний финал. В одном углу ринга у нас «Тампа», чье восхождение, успешная битва с потолком зарплат и три финала Кубка Стэнли напрямую связаны с действиями Стива Айзермана и Жюльена Брисбуа, у которых счетчик сильных решений просто зашкаливает.

Выборы Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта на драфте и их переподписания. Своевременный выкуп легенды клуба Венсана Лекавалье. Обмен Бена Бишопа и расставание с ним, так как в «Болтс» посчитали, что пришло время сделать ставку на Василевского. Дешевое подписание Кевина Шаттенкирка. Приход в систему и последующее доверие Джону Куперу.

В другом же углу у нас «Канадиенс» с Марком Бержевеном. Да, у него были и удачные решения:

1. Обмен, а затем продление по вменяемой цене одного из лидеров обороны Джеффа Питри. Хотя в долгосрочной перспективе этот контракт может стать проблемой.

2. Обмен Ши Уэбера скорее тоже в плюс, как минимум пока. Канадец хоть уже и не тот, что был в «Нэшвилле», но и сейчас он важнейшая часть «Монреаля», а более молодой Пи Кей Суббан деградировал стремительнее. Правда, платить еще целых пять лет по восемь миллионов, в то время как с Суббаном мучиться осталось бы только год.

3. Было и подписание Александра Радулова из КХЛ, которое, правда, закончилось несколько нелепым расставанием.

4. Трейд с участием Джоэля Армии, даже с учетом того, что пришлось выкупить год контракта Стива Мэйсона, который был довеском в сделке.

5. Конечно, обмен Макса Пачиоретти. Да, с ним в клубе расстались не очень хорошо, но компенсация в лице Томаша Татара, а главное — Ника Сузуки, сглаживает все.

6. Очень адекватное подписание Тайлера Тоффоли, который стал лидером «Хабс» и имеет более чем адекватный контракт.

7. Приглашение ветеранов Кори Перри и Эрика Стаала — недорогих и полезных в плей-офф.

8. Оффершиты многие не жалуют, но попытка заполучить Себастьяна Ахо была хороша и могла привести к результату.

А за что стоит спросить с Бержевена? Составим еще один список:

1. Слабая работа на драфте. Да, есть неплохие попадания — Александр Романов, Арттури Лехконен, отличный выбор Коула Кофилда. Возможно, в плюс можно записать взятого под третьим номером Йеспери Котканиеми — но лучше ли он Брэди Ткачака? Однако это лишь локальные успехи — в остальном за долгий период «Канадиенс» не сделали почти ничего полезного. Можно вспомнить о выборе Михаила Сергачева, но эта история тянет на отдельный пункт. А ведь в 2007 году «Монреаль» урвал на драфте Райана Макдону (пусть и ненадолго), Пачиоретти, Суббана и еще Янника Вебера.

2. Вызывает вопросы кадровая политика, пусть в ней Бержевен из-за особенностей «Монреаля» не до конца свободен. Понятно, что в случае с выбором среди тренеров Мишеля Террьена и Клода Жюльена (с ним получилось совсем неудачно) роль играло их происхождение. Да и Доминика Дюшарма тоже. Непросто найти посреди сезона другого франкофона, пришлось повысить того, который был под рукой.

3. Вечный поиск яркого звездного форварда-франкофона привел к обмену Сергачев — Друэн, который усугубил еще и щедрый контракт на 33 миллиона. Джонатан и так его не особо отрабатывал, а в решающий момент канадца и вовсе нет на льду.

4. Соглашение с Суббаном, которому выдали контракт с кэпхитом в 9 миллионов. При всей яркости защитника в лучшие его годы это было неоправданно щедрое предложение. Да, он давно получает эти деньги в другом месте. Но проблемы от контракта Уэбера стали следствием того подписания Суббана.

5. Ужасный контракт Карла Алзнера, который уже выкуплен, — он будет получать свои деньги еще до 2024 года.

6. Почти трехмиллионный бэкап Джейк Аллен для самого дорогого вратаря лиги Кэри Прайса. Как пример, «Тампа» пользуется услугами 38-летнего ветерана Кертиса Макиленни, который получает чуть больше миллиона. Тратить такие деньги на вратарей в эпоху потолка зарплат — это непозволительная роскошь.

7. Куда же без Джоша Андерсона с его окладом в пять с половиной миллионов до 2027 года и 4 очками в этом плей-офф. Есть явный дисбаланс — странно, когда четыре самых дорогих форварда команды (Галлахер — 6,5, Андерсон — 5,5, Друэн — 5,5, Татар — 5,3), которые должны давать результат, набрали в Кубке Стэнли на четверых очков суммарно на одно больше, чем ветеран Перри.

Список неудач вроде как не превышает позитивный, но в НХЛ хотя бы несколько ошибок обычно означают приговор шансам на чемпионство.

У «Монреаля» нет светлого будущего

Кто-то кайфует от спортивных сенсаций, такой человек всегда симпатизирует андердогу и желает фавориту поражения. Но у Бержевена слишком много явных и серьезных фейлов для менеджера команды, которая может взять Кубок Стэнли. И гипотетический успех «Канадиенс» — плевок в лицо профессии генменеджера в НХЛ.

При этом мы не привыкли видеть в финале Кубка Стэнли в последнее десятилетие случайных гостей. Единственным исключением были «Дэвилс», которые уже находились в крутом пике. В остальном это были выстроенные клубы, а не калифы на час. Даже сенсационный на первый взгляд «Вегас» показывает стабильные результаты.

А вот ближайшее будущее «Хабс» вряд ли будет светлым. Платежка клуба переполнена дорогими длительными контрактами, владельцы которых уже немолоды. Этим летом нужно продлевать Лехконена, Котканиеми. На рынок выходят Татар, Дано, Армия, Густафссон, Перри, Стаал. В следующем году прибавки попросят Сузуки и Романов. Если регулярный чемпионат вернется к более адекватной формуле без канадского дивизиона, совсем не удивит, что через год «Монреаль» мы в плей-офф не увидим вовсе.