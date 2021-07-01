Талантливый российский хоккеист хочет уехать в Канаду. Такое решение уничтожило карьеру его предшественника

Обзор дня Алексея Шевченко.

Революция

За пару недель до начала сборов вдруг резко изменилась ситуация в московском «Динамо». После внепланового совета директоров решено было поменять генерального менеджера. Виктор Меркулов покидает пост, а на его место приходит Алексей Сопин. Насколько известно, настоящая причина изменений совсем не в каком-то конфликте с главным тренером Алексеем Кудашовым. Может быть, какие-то противоречия были, но только они не могли стать поводом для такого серьезного решения.

Говорят, накопилось много вопросов и не все они на поверхности. В прошлом сезоне молодежка клуба выиграла Кубок Харламова, клуб ВХЛ пробился в плей-офф, но смотрят-то все на результат первой команды. А клуб КХЛ не сумел выйти в финал конференции, уступив СКА. Есть разочарование от результата, но это точно не провал. Однако в такой системе, как «Динамо», очень много руководителей и найти с некоторыми общий язык невероятно сложно, особенно наемным менеджерам.

Конечно, к Меркулову есть вопросы по спортивной части. Например, он не настоял на том, чтобы в команде раньше появился нормальный тренер вратарей, но тогда менеджер полностью доверял Владимиру Крикунову и не считал нужным вмешиваться в его работу. Более того, в самый непростой момент сезона открыто поддержал тренера, взяв на себя ответственность. Ругать Меркулова по большому счету не за что, хотя каждый найдет причину. Но чаще всего у него были рабочие ошибки.

Новый менеджер — Алексей Сопин, он два последних года возглавлял детскую школу бело-голубых. Бывший хоккеист клуба, который в трудный момент был вызван из ВХЛ и помог команде выиграть Кубок Гагарина. Но главное, что он динамовец, очень любит клуб и готов сделать так, чтобы команда выиграла трофей. У него будут все полномочия по любым вопросам, так что нельзя говорить, что это удобная для кого-то кандидатура. Теперь Сопину надо штудировать регламент, досконально изучать документы, ведь это и есть основная работа менеджера. Алексей на 15 лет младше главного тренера, но вряд ли это будет проблемой.

Драфт

Накануне прошел импорт-драфт в юниорской лиге Канады. То, что Матвей Мичков выбран во втором раунде, да еще каким-то заштатным «Шарлоттауном», не должно никого удивлять. За океан в ближайшие пять лет он не уедет, зачем его выбрали — загадка. Иван Мирошниченко из «Авангарда» взят в первом раунде, однако у «Акади-Батхерста» были какие-то свои резоны, они просто на всякий случай застолбили за собой права на игрока, прекрасно понимая, что и он останется дома. Как минимум еще три сезона Мирошниченко проведет в России.

А с другим талантливым нападающим омского клуба Русланом Газизовым, выбранным «Лондоном», другая ситуация. Он реально собрался ехать в лигу Онтарио, и в «Авангарде» не знают, что с этим делать. Никакого смысла в отъезде нет, тем более сейчас в Омске появился клуб ВХЛ, так что любой перспективный парень получит опыт игры во взрослом хоккее. Новая академия с шикарными условиями, четкий план для развития игрока, знакомая обстановка — все это не имеет для представителей Руслана никакого значения.

В клубе объясняют, рассказывают, делают ровно то, что было год назад с Алексеем Прокопенко, но Газизов не слышит. Даже пример Прокопенко, который возвращается после 16 матчей в лиге Квебека, не пугает. Да, Руслан выбрал один из самых авторитетных клубов юниорской лиги, но играть в «Лондоне» — это не значит прогрессировать. Посмотрите на Матвея Гуськова, который был в этой системе. Талантливый центр, выбранный «Миннесотой», сейчас вернулся в Россию, и ему придется заново начинать в системе ЦСКА. И в «Лондоне» его просто уничтожили, а потом и обменяли. В Омске не сдаются, будут уговаривать Газизова до последнего, но кажется, что мы все-таки потеряли парня.

Потеря

«Сибирь» рассталась с нападающим Эриком О'Деллом. Он должен был провести в Новосибирске полный сезон, но канадец сделал все, чтобы с ним не захотел работать новый тренерский штаб. Форвард появился в Новосибирске в прошлом сезоне, но провел всего девять матчей, а затем получил тяжелую травму и не выступал за команду с октября. Но это не главная проблема. Эрик, кажется, потерял интерес к игре в КХЛ, так как за все это время никак себя не проявлял. Обычно хоккеисты, даже находящиеся на лечении, звонят в клуб, интересуются делами, рассказывают о себе, хотя бы говорят, как они переживают, и ждут не дождутся возвращения. От Эрика же не было никаких звонков, такое ощущение, что он забыл о действующем контракте.

Для Андрея Мартемьянова подобное отношение неприемлемо, он хочет построить настоящий коллектив, какой был в «Амуре», в первом сезоне работы в «Автомобилисте». Такие люди, как О'Делл, все могут испортить. такому хоккеисту просто не будут доверять. Но надо отметить, что само приглашение Эрика в команду было странным. После не лучшего сезона в «Металлурге» ему все равно предложили контракт, да еще двухлетний, на сборы он приехал с опозданием, а при нем команда проиграла шесть матчей из девяти, на счету хоккеиста была всего одна заброшенная шайба. Теперь у новосибирцев есть две вакансии легионеров. Будут искать кого-то с характером.