Панарин — о голе «Каролине»: «Приятно забить, но победа была более важна»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой гол в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3).

«Очевидно, что было приятно забить сегодня, но победа была более важна», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

На счету Панарина 4 (3+1) очка в пяти матчах плей-офф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 23:00 мск.