История Доминика Дюшарма.

Главным тренером «Монреаля» ему помогли стать происхождение и относительная дешивизна

В последние несколько лет мы перестали удивляться тому, что в финале Кубка Стэнли может оказаться команда, у которой по ходу сезона сменился главный тренер. Два года назад «Сент-Луис» со дна напрямую к трофею эвакуировал Крейг Беруби, склеивший все, что разрушил Майк Йео. В прошлом сезоне «Даллас» дошел до решающей серии с «Тампой» с Риком Боунессом, чью победную поступь смог остановить только его бывший босс Джон Купер. Да и маневр Дэна Байлсмы, который в сезоне-2008/09 поднялся из АХЛ и вместе с Кросби и Малкиным убрал в финале праймовый «Детройт» Майка Бэбкока, еще свеж в памяти. А в этом плей-офф элитный отряд кризисных тренеров пополнился героем нынешнего «Монреаля» Домиником Дюшармом.

Мог ли генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен, увольняя в конце февраля опытнейшего Клода Жюльена, представить, что Дюшарм, никогда не работавший главным тренером на профессиональном уровне, последовательно уберет на пути к первому с 1993 года финалу «Торонто», «Виннипег» и «Вегас»? Сильно сомневаюсь. Тем более что изначально 48-летнего канадца с прической почти как у Эйч Пи Бакстера из группы Scooter местная пресса воспринимала либо как временщика, либо как тренера на вырост. Поэтому когда клуб из Квебека объявил Дюшарма исполняющим обязанности, у всех было три вопроса: кто это вообще такой, почему именно он и рассчитывает ли Бержевен на него как на полноценного преемника Жюльена.

Не секрет, что в «Монреале» при выборе тренера руководствуются не только опытом и профессиональными качествами, но и этноязыковым фактором. Причем требование видеть во главе местного франкоговорящего тренера идет не столько от руководства, сколько от фанатов. Этот фактор учитывался и когда назначали Жюльена, и когда в клуб возвращался его предшественник Мишель Терьен, и когда Бержевен в 2017-м отказался от идеи приглашения Жерара Галлана, в итоге возглавившего «Вегас». Несмотря на франкоязычное сочетание имени и фамилии, первый тренер в истории «Голден Найтс» разговаривает только на английском и вдобавок ко всему родился и вырос вне «правильной провинции». Так что к происхождению в Квебеке относятся куда трепетнее, чем, например, в соседнем Онтарио. Поэтому неудивительно, что вместо Жюльена главным тренером стал не его ближайший помощник Кирк Мюллер или более матерый Люк Ричардсон, а франкофон Дюшарм.

Есть и другое объяснение решению Бержевена — стоимость тренера-ноунейма по сравнению с кадрами, которые есть на рынке. Из-за пандемии основной актив владельца «Монреаля» Джеффа Молсона холдинг Groupe CH начал уходить в минус, и, со слов самого менеджера, перед тем как уволить Жюльена, ему пришлось получить зеленый свет от владельца, которому в следующем сезоне придется выплатить бывшему тренеру еще 5 миллионов долларов. Но если посмотреть на карьеру Дюшарма и роль в команде до увольнения Жюльена, то кажется, что его корни и дешевизна точно не первопричины, по которым Бержевен короновал его главным.

Доминик Дюшарм с хоккеистами сборной Канады. Фото Getty Images

Выигрывал МЧМ со сборной Канады и работал в Квебеке с Маккиноном

Новый коуч «Канадиенс», как и подавляющее большинство энхаэловских тренеров, будучи хоккеистом, не был диким талантом. В 90-х нападающий из городка в 50 км от Монреаля прошел полный курс бакалавра в Университете Вермонта и выдал четыре очень сносных сезона в студенческой NCAA. А вот взрослая карьера у Доминика не сложилась — после диплома он год отыграл в маргинальной лиге Восточного побережья, затем пять лет разрывал французские чемпионаты разного уровня, напоследок попылил в одной из полулюбительских лиг Квебека и в 30 лет начал работать тренером.

Пусть Дюшарм и проскочил АХЛ как одну из ступеней развития, его тренерская история показывает, что в Северной Америке есть более-менее четкий и понятный тренерский лифт. Начав с работы с детьми в родном городке Жольет, в 2008-м Доминик стал ассистентом в юниорской лиге Квебека, а еще через три года возглавил «Галифакс» и уже во втором сезоне в качестве главного впервые в истории клуба привел его к чемпионству в QMJHL и чуть позже выиграл Мемориальный кубок, став тренером сезона во всей CHL. Примечательно, что в «Галифаксе» через Дюшарма прошел не только многострадальный нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн, датчанин Николай Элерс и швейцарец Тимо Майер, но и уничтожавший при нем все живое Натан Маккинон.

То, как хэдлайнер «Колорадо» спустя годы относится к бывшему тренеру, хорошо описывает история автора The Athletic Арпона Басу. Не так давно он вспомнил, как во время одного из пресс-подходов перед выездным матчем с «Эвеланш» в 2018-м заметил, что Маккинон несколько минут бесцельно слонялся по коридорам и, наконец-то дождавшись Дюшарма, полчаса простоял с ним в обнимку, периодически закатываясь смехом. И форвард «Лавин» далеко не единственный из его воспитанников, кто публично респектовал бывшему тренеру за работу в «Галифаксе».

— Это был человек, с которым всегда можно было поговорить. Что касается меня, парня, приехавшего из Европы и впервые находящегося вдали от семьи, то я не знал, чего ожидать в Канаде. Но Дом был одним из тех, кто облегчил мне жизнь в Галифаксе. Там был потрясающий тренерский штаб. Я все время много говорил с Домом об игре, о том, что происходит вне льда, — рассказывал не так давно Элерс.

Крутая работа с молодежью привела Дюшарма сначала в юниорскую сборную Канады, а потом и в команду U-20, с которой он брал серебро и золото МЧМ. И выиграть мировое первенство в 2018-м он сумел, пожалуй, с самой слабой молодежкой за последние несколько лет, в которой единственным по-настоящему элитным талантом считался только Кэйл Макар. Поэтому какие могут быть вопросы относительно того, что с таким багажом он шагнул из квебекской юниорки в НХЛ, минуя АХЛ три года назад?

Доминик Дюшарм с хоккеистами «Монреаля». Фото Getty Images

Работа на перспективу

В штабе Жюльена у Дюшарма не было конкретной специализации. Он помогал при работе со спецбригадами, но не был человеком, который определял бы игру в неравных составах. Однако своя зона ответственности у него все же была: будучи помощником, Доминик отвечал за разбор соперника и поэтому очень много времени проводил в беседах с игроками. Тот же Басу как-то отмечал, что перед одной из тренировок Дюшарм около 10 минут чуть ли не за руку водил по льду Ши Уэбера, указывая на конкретные участки льда и разжевывая какие-то конкретные нюансы.

Практически все, кто знает Дюшарма, уверяют, что он невероятно легко находит общий язык с игроками, в особенности с молодежью. При этом местные инсайдеры описывают его как очень гибкого тренера, который умеет коммуницировать и с ветеранами — Кори Перри, Эрик Стаал и Ши Уэбер не дадут соврать. Во многом это объясняет не самый ожидаемый шаг Бержевена. Без умения объяснять и грамотно доносить свои идеи до зеленых пацанов Доминик точно не смог бы стать настолько успешным в QMJHL и сборной. И для «Монреаля», которому нужно было как можно скорее вывести на новый уровень Кола Кофилда, Йеспери Котканиеми, Ника Сузуки и Александра Романова, а также без резких телодвижений в ростере вылезать из ямы в феврале, этот скилл 46-летнего тренера был невероятно важен.

— Как генеральный менеджер, я принимаю решения, за которые беру на себя ответственность, и живу с их последствиями. Я без проблем кладу голову на плаху. Я доверяю Доминику. В прошлом я совершал сделки, которые показали, что я не боюсь принимать трудные решения. Я взрослый человек и беру на себя ответственность, вытекающую из моих решений, — комментировал свое решение босс «Монреаля».

За девять лет в «Канадиенс» Бержевен несколько раз доказывал, что не боится доверять своей чуйке и плыть против течения. Он обменивал любимца «Белл-центра» Пи-Кея Суббана на Ши Уэбера, настроил всех против себя, выдав длительный 10-миллионный контракт Кэри Прайсу, казавшийся убийством для платежки, не посчитал зазорным взять Кори Перри, которого многие считали уже отработанным ветеранчиком. Но после назначения Дюшарма и выхода в финал в, казалось бы, потерянном сезоне его ходы уже не кажутся такими же странными.

Лично мне видится, что, доверив место главного тренера Дюшарму, босс «Монреаля» скорее смотрел с перспективой на следующий сезон, чем рассчитывал на результат «здесь и сейчас». У Бержевена есть достаточно большой кредит доверия со стороны Молсона, и даже в случае непопадания он вряд ли бы отправился на выход вслед за Жюльеном. Тем более что его действующий контракт заканчивается в конце следующего сезона. Какой смысл был бы его расторгать и платить неустойку? Марку же дергаться и совершать резкие движения было бессмысленно. Да и пространства для маневра в феврале изначально практически не оставалось.

Однако доверить команду пусть и неизвестному, но очень талантливому тренеру, который в итоге вдохнул новую жизнь в прежний состав, — вполне разумное решение. На спасение сезона у Дюшарма было больше 30 матчей, и своим шансом он воспользовался сполна, отблагодарив Бержевена за доверие. Если, по утверждению инсайдеров из Квебека, до назначения Доминика план босса канадцев сводился к схеме «главное — попасть в плей-офф, а в следующем сезоне с последним патроном показать, что вокруг Сузуки, Котканиеми и Романова реально построить команду-претендента», то сейчас Бержевен доказал владельцу, что не ошибся с тренером. И если дать новоиспеченному тандему еще пару-тройку лет, то он стопроцентно спустя поколение вернет Кубок Стэнли в Квебек. Впрочем, почему бы не сделать это уже в серии с «Тампой»?