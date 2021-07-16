Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин назвал заслуженной победу «Тампы» в финале Кубка Стэнли

16 июля 2021, 23:40
Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров. Фото nhl.com
Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров. Фото nhl.com
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (4-1) в финале плей-офф НХЛ.

«Я только рад за ребят. Во-первых, очень рад за Василевского, который провел феноменальный сезон и завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Я рад за Сергачева и, конечно, за Кучерова — он выдал шикарный плей-офф. Заслуженная победа «Тампы». Жаль только, что мы не прошли с «Кэпиталз» дальше. Было бы интересно против них сыграть», — цитирует Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

«Молнии» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 очками (8+24) в 22 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-ne-perezhivaet-iz-za-kontrakta-s-kehpitalz/c-325671612

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Лучший снайпер плей-офф КХЛ Шалунов продолжит карьеру за океаном. Может остаться и в России, но не в ЦСКА
Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Фото: почему Боню захейтили за наряд в Каннах
МВД готовится к запуску всероссийской "Паутины"
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей