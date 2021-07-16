Овечкин назвал заслуженной победу «Тампы» в финале Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (4-1) в финале плей-офф НХЛ.

«Я только рад за ребят. Во-первых, очень рад за Василевского, который провел феноменальный сезон и завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Я рад за Сергачева и, конечно, за Кучерова — он выдал шикарный плей-офф. Заслуженная победа «Тампы». Жаль только, что мы не прошли с «Кэпиталз» дальше. Было бы интересно против них сыграть», — цитирует Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

«Молнии» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 очками (8+24) в 22 матчах.